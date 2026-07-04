Ağın'da lavanta hasadı yapıldı
Elazığ'ın Ağın ilçesinde lavanta hasadı yapıldı.
Giriş: 04.07.2026 - 13:06 Güncelleme:
Elazığ'ın Ağın ilçesinde lavanta hasadı yapıldı.
Lavanta hasadına Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Emniyet Amiri Sevil Ardıç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Gündüz ve üretici Seher Ergen katıldı.
Kaymakam Yılmaz, bereketli ve verimli bir hasat sezonu olması temennisinde bulundu.
Belediye Başkanı Çakar da Ergen'e tarımsal üretime katkı sağladığı için teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ