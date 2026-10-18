AK Parti Diyarbakır Milletvekili Yaz'dan Ağın'a ziyaret
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Elazığ'ın Ağın ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Giriş: 18.10.2026 - 09:52 Güncelleme:
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Elazığ'ın Ağın ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında ilçeye gelen Milletvekili Yaz, AK Parti Ağın İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Burada istişare ve değerlendirme toplantısına katılan Yaz, Terörsüz Türkiye sürecinin önemine değinerek, herkesin sürece destek olması gerektiğini vurguladı.
Yaz, daha sonra şehit ailelerini ve esnafı ziyaret etti.
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