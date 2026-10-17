Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri AK Parti Diyarbakır Milletvekili Yaz'dan Keban'a ziyaret

        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Yaz'dan Keban'a ziyaret

        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Elazığ'ın Keban ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 17:33 Güncelleme:
        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Yaz'dan Keban'a ziyaret

        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Elazığ'ın Keban ilçesini ziyaret etti.

        "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında ilçeye gelen Milletvekili Yaz, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

        Burada istişare ve değerlendirme toplantısına katılan Yaz, Terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlattı.

        Sürecin huzur ve kardeşlik ortamının sağlanması yönünde ilerlediğini belirten Yaz, herkesin sürece destek olması gerektiğini vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması!
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        2'si çocuk 8 kişi kurtarılmıştı! Yürek ısıtan detay...
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Google'dan dolandırıcılık kalkanı
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünallar köşke kavuştu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Çocuk güzellik yarışması hakkında suç duyurusu
        Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi için yeni adımlar!
        Kulüpler Birliği'nden yayın ihalesi için yeni adımlar!
        Eski eşten duygusal veda
        Eski eşten duygusal veda

        Benzer Haberler

        Elazığ'da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Elazığ'da traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Terzioğlu Elazığ'da ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Terzioğlu Elazığ'da ziyaretlerde bulundu
        Elazığ'da 'da pick-up ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Elazığ'da 'da pick-up ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Terzioğlu: "Terörsüz Türkiye'de Milliyetçi...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Terzioğlu: "Terörsüz Türkiye'de Milliyetçi...
        Elazığ'da "İyilik Var" buluşması: Büyüklerle gönül köprüsü kuruldu
        Elazığ'da "İyilik Var" buluşması: Büyüklerle gönül köprüsü kuruldu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Terzioğlu, Elazığ'da "Türkiye Yüzyılı Bulu...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Terzioğlu, Elazığ'da "Türkiye Yüzyılı Bulu...