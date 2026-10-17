AK Parti Diyarbakır Milletvekili Yaz'dan Keban'a ziyaret
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Elazığ'ın Keban ilçesini ziyaret etti.
Giriş: 17.10.2026 - 17:33 Güncelleme:
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Elazığ'ın Keban ilçesini ziyaret etti.
"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında ilçeye gelen Milletvekili Yaz, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Burada istişare ve değerlendirme toplantısına katılan Yaz, Terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlattı.
Sürecin huzur ve kardeşlik ortamının sağlanması yönünde ilerlediğini belirten Yaz, herkesin sürece destek olması gerektiğini vurguladı.
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