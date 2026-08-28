Elazığ İl Emniyet Müdürü Karan'dan Keban Kaymakamı Onur'a ziyaret

Açıklamada, "Nazik ziyaretleri dolayısıyla Sayın İl Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Karan'ın Kaymakam Onur'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

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