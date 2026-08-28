Elazığ İl Emniyet Müdürü Karan'dan Keban Kaymakamı Onur'a ziyaret
Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur'u makamında ziyaret etti.
Giriş: 28.08.2026 - 11:48 Güncelleme:
Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur'u makamında ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Karan'ın Kaymakam Onur'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Nazik ziyaretleri dolayısıyla Sayın İl Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
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