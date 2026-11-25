Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu İçişleri Bakanlığı emrine atanırken, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ise Elazığ Valiliğine atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Elazığ Valisi olarak atandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.