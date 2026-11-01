Elazığ'da 1 metrelik dev kabak

Elazığ’da bir çiftçi tarafından yetiştirilen 1 metre boyunda ve 38 kilogram ağırlığındaki kabak, görenleri şaşırttı.

Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Kartaldere köyünde çiftçilik yapan bir vatandaş gittiği çiftlikte, dev kabakla karşılaştı. Şahıs kabağı bulunduğu yerden alarak boy ve kilosunu ölçtü. 1 metre uzunluğa 38 kilogram da ağırlığı olan kabak büyük şaşkınlık oluştururken, tarla sahibi dev kabakla fotoğraf çekerek anı kaydetti.