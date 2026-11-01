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        Elazığ'da heyelan mesaisi: Ekipler yolları açmak için seferber oldu

        Elazığ'da etkili olan yoğun yağışlardan dolayı bazı köy yollarında meydana gelen heyelandan dolayı kapanan yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Elazığ'da heyelan mesaisi: Ekipler yolları açmak için seferber oldu

        Elazığ’da etkili olan yoğun yağışlardan dolayı bazı köy yollarında meydana gelen heyelandan dolayı kapanan yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        Elazığ’da etkili olan yoğun yağışlarından ardından heyelan nedeniyle kapanan Karakoçan ilçesine bağlı Pamuklu Köyü yolu ile Sivrice ilçesi KösebayırKılıçkaya Grup Köy Yolu’nda meydana gelen heyelanların ardından temizlik ve yol açma çalışmaları başlatıldı. İş makineleri ve saha ekipleriyle bölgelerde sürdürülen çalışmalarda, yollara sürüklenen toprak ve kaya parçaları temizleniyor. Çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği bölgelerde ekipler, yolların en kısa sürede güvenli şekilde yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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        Vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması ve köy yollarının yeniden güvenli hale getirilmesi amacıyla Elazığ İl Özel İdaresi ekiplerinin sahadaki çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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