Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ'da masa başı eğitimi ve yangın tatbikatı

        Elazığ'da masa başı eğitimi ve yangın tatbikatı

        Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yangın ve aramakurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Elazığ'da masa başı eğitimi ve yangın tatbikatı

        Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yangın ve aramakurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Elazığ’da İl Sağlık Müdürlüğü ambulans servisi başhekimliği tarafından kurum personelinin muhtemel afetlere karşı hazırlıklı bulundurmak, afet konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla masa başı eğitimi ve uygulamalı yangın, aramakurtarma ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Afet Planı çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikata UMKE, 112 Acil Sağlık ekiplerimiz ve Elazığ Belediyesi Yangın Söndürme ekipleri katıldı. Tatbikat, İl Sağlık Müdürlüğü ana hizmet binasının bir bölümünde meydana gelen yangın senaryosu eşliğinde uygulamaya konularak, personelin yangına müdahale, yangın tüpü kullanımı ve alınacak tedbirler konusundaki pratikleri test edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"

        Benzer Haberler

        Üniversiteli öğrencilerden büyük başarı: Nefes analiziyle kanser taraması y...
        Üniversiteli öğrencilerden büyük başarı: Nefes analiziyle kanser taraması y...
        Elazığ'da üniversite öğrencilerinden Keban Barajı'na ziyaret
        Elazığ'da üniversite öğrencilerinden Keban Barajı'na ziyaret
        Elazığ'da Şehit Uzman Çavuş Sevim için Mevlid-i Şerif okutuldu
        Elazığ'da Şehit Uzman Çavuş Sevim için Mevlid-i Şerif okutuldu
        Şehit babası ve gaziler liselilerle bir araya geldi
        Şehit babası ve gaziler liselilerle bir araya geldi
        Beş dönümlük dağlık araziyi, tıbbi aromatik bitki bahçesine çevirdi
        Beş dönümlük dağlık araziyi, tıbbi aromatik bitki bahçesine çevirdi
        Prof. Dr. Zülkif Bozgeyik'ten meme hastalıkları uyarısı: "Ele gelmeyen kitl...
        Prof. Dr. Zülkif Bozgeyik'ten meme hastalıkları uyarısı: "Ele gelmeyen kitl...