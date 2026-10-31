Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Beş dönümlük dağlık araziyi, tıbbi aromatik bitki bahçesine çevirdi

        Beş dönümlük dağlık araziyi, tıbbi aromatik bitki bahçesine çevirdi

        Elazığ'da görev yapan 27 yıllık sınıf öğretmeni Hakan Özdemir, memleketi Düğüntepe köyünde atıl durumdaki dağlık araziyi kiralayarak tıbbi aromatik bitki üretiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 11:13 Güncelleme:
        Beş dönümlük dağlık araziyi, tıbbi aromatik bitki bahçesine çevirdi

        Elazığ'da görev yapan 27 yıllık sınıf öğretmeni Hakan Özdemir, memleketi Düğüntepe köyünde atıl durumdaki dağlık araziyi kiralayarak tıbbi aromatik bitki üretiyor.

        Elazığ merkezde sınıf öğretmenliği görevini sürdüren 27 yıllık eğitimci Hakan Özdemir, memleketi olan Baskil ilçesine bağlı Düğüntepe köyünde yıllardır atıl vaziyette duran dağlık araziyi devletten kiralayarak örnek bir tarımsal üretim alanına dönüştürdü. Sürece hobi amaçlı başladığını ancak zamanla üretim alanını büyüttüğünü belirten Özdemir, bahçesinde adaçayı, melisa çayı, biberiye ve lavanta yetiştiriyor. Dördüncü yılına giren bahçeden bu yıl yüksek verim almaya başladığını ifade eden Özdemir, bölgede tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinin az olması ve makineleşmenin bulunmaması nedeniyle hasat tarihlerini hava şartlarına göre planladığını aktardı.

        REKLAM

        Süreç hakkında bilgi veren Özdemir, "27 yıllık sınıf öğretmeniyim. Daha önce il dışında görev yapıyordum. Memleketime tayinim çıktıktan sonra yüzyıllardır atıl halde boş bulunan, tabiri caizse dağ dediğimiz bu alanı devletten kiralama usulüyle aldım. Şu anda bu bahçedeki faaliyetlerimin dördüncü yılı. Dördüncü yılında çok iyi bakım yaptığımız için yetiştirmiş olduğumuz tıbbi aromatik bitkilerden verimler almaya başladık. Şu anda bahçemde adaçayı, melisa çayı, biberiye ve lavanta mevcuttur" dedi.

        İlk etapta hobi amaçlı başladığını ifade eden Özdemir, " Kokusu, doğal görünüşü, insanlara verdiği ferahlıktan dolayı. Daha sonra bunu beş dönüme kadar çıkardım. Şu anda da beş dönüm alanda tıbbi aromatik bitki üretimi ve hasadı yapmaktayım. Bulunduğumuz mevsimden dolayı şu anda son hasadımız olacak yağmurlar durduktan sonra. Elazığ ilinde tıbbi aromatik yetiştiriciliği çok az veya yok denecek kadar az olduğu için makineleşme olayı olmadığı için biz de mecburen hasadımızı hava durumuna göre ayarlamak zorunda kalıyoruz. Hasadını yaptıktan sonra ürünlerimizi Elazığ dışında çay fabrikalarına ve büyük baharatçılara pazarlıyoruz" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Araştırma: En büyük lif kaynağı çöp kutunuzda
        Araştırma: En büyük lif kaynağı çöp kutunuzda
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Zülkif Bozgeyik'ten meme hastalıkları uyarısı: "Ele gelmeyen kitl...
        Prof. Dr. Zülkif Bozgeyik'ten meme hastalıkları uyarısı: "Ele gelmeyen kitl...
        Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti
        Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti
        Peri Suyu'nda üç su samuru görsel şölen sundu
        Peri Suyu'nda üç su samuru görsel şölen sundu
        Önce kokladı, hoşuna gidince parfümü cebine koyup uzaklaştı
        Önce kokladı, hoşuna gidince parfümü cebine koyup uzaklaştı
        Keban Kaymakamı Onur'dan okul ziyareti
        Keban Kaymakamı Onur'dan okul ziyareti
        Elazığspor'un kamp kadrosu netleşti
        Elazığspor'un kamp kadrosu netleşti