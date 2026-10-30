Keban Kaymakamı Onur'dan okul ziyareti

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre ise ziyaretinden dolayı Onur'a teşekkür etti.

Okulda incelemelerde bulunan Onur, öğretmenler, öğrenciler ve okul görevlileriyle görüşerek sohbet etti.

Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti.

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