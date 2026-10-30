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        Keban Kaymakamı Onur'dan okul ziyareti

        Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Keban Kaymakamı Onur'dan okul ziyareti

        Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti.

        Okulda incelemelerde bulunan Onur, öğretmenler, öğrenciler ve okul görevlileriyle görüşerek sohbet etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre ise ziyaretinden dolayı Onur'a teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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