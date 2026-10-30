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        Başkan Nihat Doğan: "Yurtbaşı'nın her mahallesinde sahadayız"

        Sel felaketinin ardından hasar gören mahallelerde incelemelerini sürdüren Elazığ'ın Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan, beldenin her mahallesi için sahada olduklarını ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 13:09 Güncelleme:
        Başkan Nihat Doğan: "Yurtbaşı'nın her mahallesinde sahadayız"

        Sel felaketinin ardından hasar gören mahallelerde incelemelerini sürdüren Elazığ'ın Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan, beldenin her mahallesi için sahada olduklarını ifade etti.

        Yaşanan yoğun yağış ve sel felaketinin ardından Yurtbaşı Belediyesi, belde genelinde çalışmalarına hız verdi. Belediye Başkanı Nihat Doğan, mahalle mahalle gezerek hasar gören yolları, zarar gören altyapıyı ve su taşkınlarının yaşandığı bölgeleri yerinde inceledi. Başkan Doğan’ın koordinasyonunda belediye ekipleri; sel nedeniyle yollarda biriken çamur ve molozların temizlenmesi, tıkanan menfez ve su kanallarının açılması, bozulan yolların bakım ve onarımı ile ulaşımın yeniden sağlanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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        Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Nihat Doğan, "Mahalle mahalle gezerek hasarlarımızı yerinde tespit ediyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte hızlı ve koordineli bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önceliğimiz, vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en kısa sürede gidermek ve hiçbir hemşehrimizi hizmetten mahrum bırakmamaktır. Yurtbaşı’mızın her mahallesinde, her sokağında çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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