Elazığ’da hayata geçirilen Güneykent Seyir Yolu Projesi’nde çalışmalar hızla ilerliyor.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın "Yeni Yüzyılda Elazığ Vizyonu" ve çevre odaklı şehircilik hedefleri doğrultusunda projelendirilen ve ana ulaşım aksı boyunca mahalleyi hilal formunda çevreleyecek Güneykent Seyir Yolu çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, proje alanındaki kafeterya ve sosyal tesis binalarının kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanırken ince inşaat ve dış cephe uygulamalarında sona gelindi. Yürüyüş yollarının önemli bir kısmını tamamlayan ekipler, çocuk oyun grupları ile açık hava fitness alanlarının zemin kaplama işlemlerini de bitirdi. Peyzaj düzenlemelerinde son aşamaya gelinen alanda, ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları öncesi bitkisel toprak serimi ile tesviye işlemleri aralıksız sürdürülüyor.

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Eşsiz şehir manzarasına hakim seyir terası, kafeterya ve mescidin yer alacağı sosyal tesis, çok amaçlı hizmet binası, bisiklet ve yürüyüş yolları, kameriyeler, dinlenme ve oyun alanlarını da bünyesinde barındıracak. Çalışmalar tamamlandığında Güneykent Seyir Yolu, bölgenin sosyal yaşamına yeni bir soluk getirecek.

Elazığ Belediyesi BasınYayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmete sunulacak olan yatırımın hem mahalleye hem de şehre huzurlu ve keyifli bir ortam sağlayacağı kaydedildi.