Ağın'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
Elazığ'ın Ağın ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı.
Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz'ın, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.
Törene, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer, kamu kurumlarının yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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