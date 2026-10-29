Elazığ'da aşırı yağış sonrası ağaçlar devrildi, derin çukurlar oluştu

Köyde devrilen ağaçlar ile yol ve arazilerde oluşan derin çukurlar, yağışın etkisini gözler önüne serdi. Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalarla oluşan olumsuzlukların giderilmesi hedefleniyor.

Dün gece etkili olan yağışların ardından Beydoğmuş köyünde meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi için Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Sahaya inen ekipler, yağış nedeniyle oluşan hasarların giderilmesi ve yolların yeniden güvenli hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ’ın merkeze bağlı Beydoğmuş köyünde dün gece etkili olan yağışlar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışların ardından köyde ağaçlar devrilirken, yol ve tarım arazilerinde metrelerce derinliğe ulaşan çukurlar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.