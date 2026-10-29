Keban'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
Elazığ'ın Keban ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı.
Keban'da kutlamalar Kaymakam Muhammed Huzefye Onur'un tebrikleri kabulüyle başladı.
Keban Milli Eğitim Müdürlüğü Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonu'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kaymakam Onur'un yaptığı konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, bazı okulların hazırladığı gösteriler sunuldu.
Keban Çok Programlı Anadolu Lisesinde müzik öğretmeni Burak Çeçen yönetiminde öğrenciler "Cumhuriyet" konulu mini konser sundu.
Tören, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerin verilmesiyle sona erdi.
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