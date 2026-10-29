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        Elazığ'da ilkokul öğrencilerinden Cumhuriyet'in 103. yılına özel koreografi

        Elazığ'da ilkokul öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "103. yıl" yazılı koreografi oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 09:26 Güncelleme:
        Elazığ'da ilkokul öğrencilerinden Cumhuriyet'in 103. yılına özel koreografi

        Elazığ'da ilkokul öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "103. yıl" yazılı koreografi oluşturdu.

        Koç İlkokulunda ikinci sınıfta eğitim gören 70 öğrenci, Cumhuriyet'in 103. yılını kutlamak amacıyla okul bahçesinde bir araya geldi.

        Okul idarecileri ve öğretmenlerinin desteğiyle öğrenciler, ellerinde Türk bayraklı balonlarla bahçede "103. yıl" yazılı koreografi oluşturdu.

        Öğrenciler, daha sonra Türk bayraklı balonları gökyüzüne bıraktı.

        Koreografi dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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