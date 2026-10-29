Elazığ'da ilkokul öğrencilerinden Cumhuriyet'in 103. yılına özel koreografi
Elazığ'da ilkokul öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "103. yıl" yazılı koreografi oluşturdu.
Elazığ'da ilkokul öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "103. yıl" yazılı koreografi oluşturdu.
Koç İlkokulunda ikinci sınıfta eğitim gören 70 öğrenci, Cumhuriyet'in 103. yılını kutlamak amacıyla okul bahçesinde bir araya geldi.
Okul idarecileri ve öğretmenlerinin desteğiyle öğrenciler, ellerinde Türk bayraklı balonlarla bahçede "103. yıl" yazılı koreografi oluşturdu.
Öğrenciler, daha sonra Türk bayraklı balonları gökyüzüne bıraktı.
Koreografi dronla görüntülendi.
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