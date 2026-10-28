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        Sel felaketini yaşayan Yurtbaşı'nda Başkan Doğan ekiplerin başında sahaya indi

        Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında sel ve su taşkınları meydana geldi. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan ve belediye ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 20:59 Güncelleme:
        Sel felaketini yaşayan Yurtbaşı'nda Başkan Doğan ekiplerin başında sahaya indi

        Elazığ’ın Yurtbaşı beldesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında sel ve su taşkınları meydana geldi. Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan ve belediye ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

        Elazığ’ın Yurtbaşı beldesinde etkili olan yoğun yağışlar, dere yataklarında taşkınlara ve sel felaketine yol açtı. Sağanağın ardından Yurtbaşı Belediyesi ekipleri ve iş makineleri bölgeye sevk edilirken, Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan da saha çalışmalarını yerinde inceledi. Ekiplerin selin meydana getirdiği olumsuzlukları gidermek ve hasar tespitinde bulunmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

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        Dere kenarında evi bulunan vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulunan Belediye Başkanı Nihat Doğan, "Yurtbaşı’mız maalesef bir kez daha sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Öncelikle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şahsım dahil olmak üzere tüm belediye personelimizle, bütün iş makinelerimizle el birliği içerisinde sahadayız. Kimse merak etmesin, hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmayacağız. Gelen Allah’tandır. Bizler sabredeceğiz, tedbirimizi alacağız ve var gücümüzle çalışacağız. Rabbimin izniyle bu ikinci sel felaketinin de yaralarını hep birlikte saracağız. Hemşehrilerimiz müsterih olsun. Biz buradayız, sahadayız, görevimizin başındayız. Yurtbaşı’mızın yaralarını sarmadan durmayacağız" dedi.

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        Selin neden olduğu hasarların giderilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirten Başkan Doğan, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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