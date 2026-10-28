Elazığ'da park halindeki araç alev alev yandı

Elazığ'da park halindeki panelvan alev alev yanarken, yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Fırat Üniversitesi Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen park halindeki panelvan, sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle yaptıkları ilk müdahalelerin ardından durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.