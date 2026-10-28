Elazığ uyuşturucuyla mücadele çalışmaları masaya yatırıldı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Elazığ Adliyesi'nde, Adalet Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda düzenlenen toplantıya, uyuşturucu suçlarıyla görevli Cumhuriyet savcıları, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ve Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri katıldı.

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