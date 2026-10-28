Elazığ uyuşturucuyla mücadele çalışmaları masaya yatırıldı
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Elazığ Adliyesi'nde, Adalet Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda düzenlenen toplantıya, uyuşturucu suçlarıyla görevli Cumhuriyet savcıları, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ve Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri katıldı.
Toplantıda, kentte meydana gelen uyuşturucu suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Kurumlar arasındaki koordinasyonun ele alındığı toplantıda, uyuşturucu suçlarıyla mücadelede iş birliğinin önemine dikkat çekildi.
Toplantıda, uyuşturucu suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
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