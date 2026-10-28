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        Elazığ Valiliğinden Cumhuriyet Bayramı'na özel ay yıldızlı ışık gösterisi

        Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla Valilik binasına ay yıldızlı bayrak figürlerinden oluşan hareketli ışık demetleri yansıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 23:03 Güncelleme:
        Elazığ Valiliğinden Cumhuriyet Bayramı'na özel ay yıldızlı ışık gösterisi

        Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla Valilik binasına ay yıldızlı bayrak figürlerinden oluşan hareketli ışık demetleri yansıtıldı.

        Valilik tarafından binanın dış cephesi, projeksiyonla yansıtılan hareketli ay yıldızlı bayrak figürleriyle kaplandı.

        Binaya Türk bayrakları ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri asıldı.

        Işık gösterisi vatandaşlardan ilgi gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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