Elazığ'da sağanak dere taşkınına ve toprak kaymasına neden oldu

Kapanan köy yolunun yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgedeki yol açma çalışmaları devam ediyor.

Baskil ilçesine bağlı Suyatağı köyü Grup Yolu ise yağışla birlikte dağdan inen toprak ve kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yurtbaşı beldesinde, sağanağın ardından bir derenin taşması sonucu bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi.

Elazığ'da sağanak nedeniyle dere taştı, bazı bölgeleri su bastı ve köy yolu ulaşıma kapandı.

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