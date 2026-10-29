Elazığ'da tır şarampole uçtu: 2 yaralı

Elazığ’da sağanak yağıştan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole uçtu. Kazada tırın içerisinde sıkışan 2 yaralı, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, ElazığDiyarbakır karayolu Maden mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, sağanak yağışlı havada sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tırın içerisinde sıkışan yaralılar, AFAD ekiplerince kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaptı.