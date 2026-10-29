Elazığ'da tır şarampole uçtu: 2 yaralı
Elazığ'da sağanak yağıştan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole uçtu. Kazada tırın içerisinde sıkışan 2 yaralı, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Elazığ’da sağanak yağıştan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole uçtu. Kazada tırın içerisinde sıkışan 2 yaralı, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, ElazığDiyarbakır karayolu Maden mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, sağanak yağışlı havada sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tırın içerisinde sıkışan yaralılar, AFAD ekiplerince kurtarılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri ise kaza yerinde inceleme yaptı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.