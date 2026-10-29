Elazığ'da dağlık alanda mahsur kalan çoban ve 200 küçükbaş hayvan kurtarıldı

Bingöl’den yaklaşık 200 küçükbaş hayvanla Elazığ bölgesine gelen bir çobanın, Karasaz köyünde dağlık alanda mahsur kaldığı ve kendisinden haber alınamadığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Jandarma ekiplerinin kazıcı yükleyici iş makinesi talebi doğrultusunda bölgeye Elazığ İl Özel İdaresi ekiplerine ait iş makineleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmalar sonucunda mahsur kalan çobana ve beraberindeki yaklaşık 200 küçükbaş hayvana ulaşıldı.

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