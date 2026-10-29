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        Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde minik hastalara 29 Ekim sürprizi

        Fırat Üniversitesi Hastanesi yönetimi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek bayram sevinçlerine ortak oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde minik hastalara 29 Ekim sürprizi

        Fırat Üniversitesi Hastanesi yönetimi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek bayram sevinçlerine ortak oldu.

        Fırat Üniversitesi Hastanesi yönetimi, Cumhuriyet Bayramı kapsamında Çocuk Klinikleri ve Çocuk Acil Servisi’nde tedavi gören minik hastaları ziyaret etti. Çocuklarla yakından ilgilenen yönetim, minik hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek bayramlarını kutladı. Ziyaret sırasında çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilirken, ailelerle de görüşülerek iyi dilekler paylaşıldı. Hastanede tedavi gören çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturan ziyaretle Cumhuriyet Bayramı coşkusu minik hastalarla birlikte yaşandı.

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        Fırat Üniversitesi Hastanesi yönetimi, çocukların en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu nice bayramlar geçirmeleri temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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