Sivrice'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı.
Sivrice Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Yusuf Akın, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.
Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve gösterilerin sunulduğu program, geçit töreniyle sona erdi.
Törene, Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Umut Ahmet Day, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Sinan Ertuğrul, siyası partiler, kamu kurumlarının yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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