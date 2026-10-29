Elazığ'da Cumhuriyet'in 103. yılı coşkuyla kutlandı

Elazığ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü, Elazığ'da Yakup Kılıç Kapalı Spor Salonu'nda büyük bir coşkuyla kutlandı. Programda konuşan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Cumhuriyet'in milletimiz için önemine dikkat çekerek bayramı kutladı. Öğrencilerin okuduğu şiirler ve mehteran takımının marşlarıyla renklenen kutlamalar, vatandaşların ellerindeki Türk bayraklarıyla katıldığı resmi geçit töreninin ardından sona erdi.

Cumhuriyet'in bağımsızlığın ve geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Vali Numan Hatipoğlu, "Bu sıradan bir tarih değildir, bir dirilişin, bir şahlanışın ve yeniden doğuşun adıdır. Bugün hep birlikte Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü kutluyoruz" dedi.