Minik öğrenciler kuş gözlemi ve tabiat eğitimine katıldı

Elazığ’da İsmetpaşa İlkokulu’ndan 28 öğrenci ve öğretmenleri, Güney Keban Baraj Gölü Sulak Alanı tampon bölgesinde yer alan İçme köyündeki Kuş Gözlem Kulesi ve çevresinde düzenlenen doğa etkinliğinde bir araya geldi. Program kapsamında öğrenciler tabiat yürüyüşü yaptı, fotosafari gerçekleştirdi ve kuş gözlemciliği eğitimi aldı.

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