Elazığ'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Yürüyüşe, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, kurum, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Gazi Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Elazığ Valiliği tarafından organize edilen yürüyüş için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar ve Gençlik Merkezi gönüllüleri, 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.

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