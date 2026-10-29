Karakoçan'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı.
Karakoçan Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Karakoçan Kaymakamı Furkan Seyman, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.
Programda öğrenciler şiir okudu, gösteriler sundu.
Törenin sona ermesinin ardından Karakoçan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Hadi Güçlü bando ekibiyle sohbet etti ve bando ekibiyle trampet çaldı.
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