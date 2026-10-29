Karakoçan'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

Törenin sona ermesinin ardından Karakoçan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Hadi Güçlü bando ekibiyle sohbet etti ve bando ekibiyle trampet çaldı.

Karakoçan Kaymakamı Furkan Seyman, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

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