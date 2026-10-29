Elazığ'da 'Fener Alayı' yürüyüşü gerçekleştirildi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı kutlamaları kapsamında Elazığ'da 'Fener Alayı' yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başladı. Marşlar söylenerek yapılan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, STK temsilcileri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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