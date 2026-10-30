Elazığspor'un kamp kadrosu netleşti

BordoBeyazlılar, maçın son çalışmasını cumartesi Kastamonu’da yapacak ve konaklayacağı otelde kampa girip maç saatini bekleyecek.

GMG Kastamonuspor ile Nesine 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında deplasmanda karşılaşacak olan Elazığspor’da 21 kişilik kamp kadrosu netleşti.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 9. Hafta maçında GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek olan Seza Çimento Elazığspor’da bu maçın kadrosu netleşti.

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