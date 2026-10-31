Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti

Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olay, ElazığPertek karayolu Meşeli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa, otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

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