Peri Suyu'nda üç su samuru görsel şölen sundu

ElazığTunceli sınırında, Karakoçan’dan geçen Peri Suyu üzerindeki Bağin Kaplıcası mevkiinde 3 su samuru görüntülendi. Serin sularda birlikte yüzen üç su samuru, zaman zaman suyun yüzeyine çıkarak birbirleriyle oynadı. Doğanın eşsiz güzelliklerini gözler önüne seren bu güzel anlar, görenlerin ilgisini çekti.

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