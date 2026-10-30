Peri Suyu'nda üç su samuru görsel şölen sundu
Peri Suyu üzerindeki Bağin Kaplıcası mevkiinde görüntülenen 3 su samuru, sularda birlikte yüzüp oynayarak izleyenlere görsel şölen sundu.
Peri Suyu üzerindeki Bağin Kaplıcası mevkiinde görüntülenen 3 su samuru, sularda birlikte yüzüp oynayarak izleyenlere görsel şölen sundu.
ElazığTunceli sınırında, Karakoçan’dan geçen Peri Suyu üzerindeki Bağin Kaplıcası mevkiinde 3 su samuru görüntülendi. Serin sularda birlikte yüzen üç su samuru, zaman zaman suyun yüzeyine çıkarak birbirleriyle oynadı. Doğanın eşsiz güzelliklerini gözler önüne seren bu güzel anlar, görenlerin ilgisini çekti.
Bağin Kaplıcası’nda bulunan Kenan Çavundur, su samurlarının bu keyifli gösterisini cep telefonuyla kaydetti.
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