Elazığ'da üniversite öğrencilerinden Keban Barajı'na ziyaret
Elazığ Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Isı Tekniği Anabilim Dalı öğrencileri, Keban Barajı Hidroelektrik Santralinde enerji üretimini inceledi.
Elazığ Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Isı Tekniği Anabilim Dalı öğrencileri, Keban Barajı Hidroelektrik Santralinde enerji üretimini inceledi.
Santrali gezen öğrenciler, barajın enerji üretimi ve işleyişi hakkında personellerden bilgi aldı.
Isı Tekniği Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hikmet Esen, öğrencilerle birlikte teknik gezi düzenlediklerini belirtti.
Hidroelektrik enerji üretimini yerinde incelediklerini ifade eden Esen, yönetim ve teknik ekibe teşekkür etti.
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