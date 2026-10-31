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        Elazığ'da Şehit Uzman Çavuş Sevim için Mevlid-i Şerif okutuldu

        Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim için memleketi Elazığ'da Mevlidi Şerif programı düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Elazığ'da Şehit Uzman Çavuş Sevim için Mevlid-i Şerif okutuldu

        Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim için memleketi Elazığ'da Mevlidi Şerif programı düzenlendi.

        Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen ve memleketi Elazığ'da toprağa verilen Şehit Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in aziz hatırası için mevlidi şerif programı gerçekleştirildi. Elazığ merkez Bölge Camii'nde düzenlenen programa, şehidin yakınları, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, başta Şehit Uzman Çavuş Coşkun Sevim olmak üzere tüm şehitlerin ruhu için Kur'anı Kerim tilaveti okunarak, dualar edildi. Okunan Mevlidi Şerif'in ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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