Elazığ'da Şehit Uzman Çavuş Sevim için Mevlid-i Şerif okutuldu

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde görevi esnasında geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim için memleketi Elazığ'da Mevlidi Şerif programı düzenlendi.

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen ve memleketi Elazığ'da toprağa verilen Şehit Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim'in aziz hatırası için mevlidi şerif programı gerçekleştirildi. Elazığ merkez Bölge Camii'nde düzenlenen programa, şehidin yakınları, Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, başta Şehit Uzman Çavuş Coşkun Sevim olmak üzere tüm şehitlerin ruhu için Kur'anı Kerim tilaveti okunarak, dualar edildi. Okunan Mevlidi Şerif'in ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.