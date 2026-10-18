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        Elazığ'da 63 motosiklet sürücüsüne toplam 1 milyon 311 bin 652 lira ceza kesildi

        Elazığ'da trafik denetimlerinde kural ihlali yaptıkları belirlenen 63 motosiklet sürücüsüne toplam 1 milyon 311 bin 652 lira ceza uygulandı, 14 motosiklet trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 19:48 Güncelleme:
        Elazığ'da 63 motosiklet sürücüsüne toplam 1 milyon 311 bin 652 lira ceza kesildi

        Elazığ'da trafik denetimlerinde kural ihlali yaptıkları belirlenen 63 motosiklet sürücüsüne toplam 1 milyon 311 bin 652 lira ceza uygulandı, 14 motosiklet trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi ve can kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, 10 kontrol noktasında eş zamanlı yaptıkları denetimlerde, 411 motosiklet ve sürücüsünü kontrol etti.

        Denetimlerde kural ihlali yaptıkları tespit edilen 63 sürücüye yasal işlem yapılarak toplamda 1 milyon 311 bin 652 lira idari para cezası kesildi, 14 motosiklet trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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