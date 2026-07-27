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        Elazığ'da çıkan örtü yangınına ilişkin 1 zanlı gözaltına alındı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan örtü yangınına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Elazığ'da çıkan örtü yangınına ilişkin 1 zanlı gözaltına alındı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan örtü yangınına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.


        Keban İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Orman Şefliği ekiplerince, 22 Temmuz'da Nimri Dağı'nda çıkan yangınla ilgili yapılan incelemede, yangının çıkış noktasının Nimri köyü eteklerindeki arı kovanlarının bulunduğu mevki olduğu tespit edildi.

        Bunun üzerine arı kovanlarının sahibi H.M.Ş. gözaltına alındı.

        Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        - Olay

        Elazığ'ın Keban ilçesindeki Nimri Dağı'nda 22 Temmuz'da yangın çıkmış, yaklaşık 9 saatte söndürülen yangında, dağlık arazideki bitki örtüsü ile yazlık olarak kullanılan 2 kerpiç ev, bağ evi ve bahçe alanı zarar görmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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