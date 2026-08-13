Elazığ'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yurtbaşı beldesi yolunda iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

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