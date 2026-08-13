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        Elazığ'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 00:20 Güncelleme:
        Elazığ'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Yurtbaşı beldesi yolunda iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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