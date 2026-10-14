Elazığ'da "cinsel istismar" davasında yargılanan iki sanığa hapis cezası

"Sanık B.E. hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 30 yıl hapis cezası verilmesine ve duruşmadaki tutuklama kararı doğrultusunda ceza infaz kurumuna gönderilmesine, sanık Ş.E. hakkında ise aynı suçtan 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına hükmedilmiştir."

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, 14 yaşındaki mağdur İ.E'nin amcaları B.E. ve Ş.E'ye hapis cezası verildiği belirtildi.

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