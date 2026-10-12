Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Avlanması yasak olan, nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçilerini yakından görme fırsatı bulan Koçak, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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