Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
Elazığ'ın Keban ilçesinde koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Keban Baraj Gölü'nün Yahyalı köyü mevkisine ailesiyle piknik yapmaya giden Kadriye Koçak, araçlarıyla Çamlıtepe bölgesinden geçerken sarp kayalıklardaki dağ keçisi sürüsünü fark etti.
Aracını durduran Koçak, kayalıklarda yiyecek arayan sürüyü çocuklarıyla ilgiyle izledi.
Avlanması yasak olan, nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçilerini yakından görme fırsatı bulan Koçak, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Sarp kayalıklarda dolaşarak yiyecek arayan sürü, dağlık alanda ilerleyerek gözden kayboldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.