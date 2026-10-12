Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

        Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 17:18 Güncelleme:
        Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Keban Baraj Gölü'nün Yahyalı köyü mevkisine ailesiyle piknik yapmaya giden Kadriye Koçak, araçlarıyla Çamlıtepe bölgesinden geçerken sarp kayalıklardaki dağ keçisi sürüsünü fark etti.

        Aracını durduran Koçak, kayalıklarda yiyecek arayan sürüyü çocuklarıyla ilgiyle izledi.

        Avlanması yasak olan, nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçilerini yakından görme fırsatı bulan Koçak, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Sarp kayalıklarda dolaşarak yiyecek arayan sürü, dağlık alanda ilerleyerek gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Halk TV'de arama, kayyum atandı: 17 gözaltı
        Yollar göle döndü, kadın suya kapıldı!
        Yollar göle döndü, kadın suya kapıldı!
        Fransa vizesinde yeni dönem
        Fransa vizesinde yeni dönem
        MGM'den 18 kent için "sarı" alarm! Yağış ve fırtına
        MGM'den 18 kent için "sarı" alarm! Yağış ve fırtına
        Dünyada yoksul sayısı 16 yılda ilk kez arttı
        Dünyada yoksul sayısı 16 yılda ilk kez arttı
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        Mirza ve Leyla büyük bir yüzleşme yaşıyor!
        OpenAI'da 'böcek' skandalı
        OpenAI'da 'böcek' skandalı
        Hadise'nin gözyaşları
        Hadise'nin gözyaşları
        Galatasaray, Barcelona'ya diş geçiremedi!
        Galatasaray, Barcelona'ya diş geçiremedi!
        "Leao'nun iyi iş yaptığını düşünüyorum"
        "Leao'nun iyi iş yaptığını düşünüyorum"
        İddia: İran'a yönelik saldırı ihtimalini görüştüler
        İddia: İran'a yönelik saldırı ihtimalini görüştüler
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        İsmail Kartal rotasyona gideceğini açıkladı!
        İsmail Kartal rotasyona gideceğini açıkladı!
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım
        Zirvedeki bağımlılığa karşı öncü adım
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        Jackie Chan'den Alperen Şengün'e övgü
        Jackie Chan'den Alperen Şengün'e övgü
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İki arkadaşı yüksek gerilim ayırdı! O anlar kamerada...
        İki arkadaşı yüksek gerilim ayırdı! O anlar kamerada...

        Benzer Haberler

        Keban Kaymakamı Onur'dan köy ziyareti
        Keban Kaymakamı Onur'dan köy ziyareti
        İstanbul'dan gelen öğrenciler Keban'ı gezdi
        İstanbul'dan gelen öğrenciler Keban'ı gezdi
        Elazığ'da ilkokul öğrencisinin Türk bayrağına sevgisi kameraya yansıdı
        Elazığ'da ilkokul öğrencisinin Türk bayrağına sevgisi kameraya yansıdı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da tefecilik operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da tefecilik operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Ağın İlçe Müftüsü Mustafa Kılınç görevine başladı
        Ağın İlçe Müftüsü Mustafa Kılınç görevine başladı