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        Elazığ'da rahatsızlanan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi

        Elazığ'da belediye otobüsü şoförü Emrah Zaman, araçta rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 18:52 Güncelleme:
        Elazığ'da rahatsızlanan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi

        Elazığ'da belediye otobüsü şoförü Emrah Zaman, araçta rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

        Kent merkezinde sefer yapan halk otobüsüyle seyahat eden bir yolcu, aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.

        Durumu fark eden yolcuların bilgi vermesi üzerine otobüs şoförü Zaman​​​​​​​, bağlı olduğu ulaştırma amirliğinden izin alarak, hastaneye gitmek için güzergahını değiştirdi.

        Korna çalarak trafikteki diğer araçlardan yol isteyen Zaman, rahatsızlanan yolcuyu kısa sürede Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne ulaştırdı.

        Sağlık ekiplerince otobüsten alınarak sedyeye konulan yolcu, hastanede tedavi altına alındı.

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        Yolcunun otobüste rahatsızlanarak yere düşmesi ve ardından otobüsle hastaneye götürülmesi, aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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