Elazığ'da rahatsızlanan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi

Durumu fark eden yolcuların bilgi vermesi üzerine otobüs şoförü Zaman​​​​​​​, bağlı olduğu ulaştırma amirliğinden izin alarak, hastaneye gitmek için güzergahını değiştirdi.

Kent merkezinde sefer yapan halk otobüsüyle seyahat eden bir yolcu, aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.

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