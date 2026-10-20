Elazığ'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Elazığ’da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Profesör Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Ş. idaresindeki 23 DP 104 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, polis ekipleri tarafından çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.