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        AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı Baskil'i ziyaret etti

        AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Baskil ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 11:39 Güncelleme:
        AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı Baskil'i ziyaret etti

        AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Baskil ilçesini ziyaret etti.

        İlçe teşkilat üyeleri ve yerel yöneticilerin de katıldığı ziyarette Açıkkapı, esnaf, vatandaşlar, muhtarlar ve kamu kurum yetkilileriyle bir araya gelerek ilçedeki talepleri ve projeleri inceledi.

        Saha çalışmalarının ve vatandaşla doğrudan temasın önemine değinen Açıkkapı, "Elazığ'ımızın her bir köşesinde, Baskil'imizde hemşehrilerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadan Elazığ'ımıza ve ilçelerimize hizmet etmeye devam ediyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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