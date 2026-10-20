Baskil'de Bed-i Besmele programı düzenlendi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Bed-i Besmele programı düzenlendi.

Baskil Hükümet Konağı önünde düzenlenen programa, Kaymakam Muhammed Enes Çıkrık, İlçe Müftüsü Ferhat Elibol, ilçe protokolü, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler, aileleri ve davetliler katıldı.

Programdan duyduğu memnuniyeti ifade eden İlçe Müftüsü Elibol, çocukların küçük yaşlardan itibaren Kur'an-ı Kerim ve manevi değerlerle tanışmalarının önemini vurguladı.

Elibol, bu süreçte emek veren Kur'an kursu öğreticilerine ve ailelere teşekkür etti.