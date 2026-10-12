Keban Kaymakamı Onur'dan köy ziyareti

Kaymakam Onur'a ziyaretinde, İlçe Müftüsü Samet Çiçen de eşlik etti.

Onur, köy sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Onur, "Vatandaşla Buluşma Toplantıları" kapsamında köyde vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

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