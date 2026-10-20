Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, " 2025 yılında su ürünleri üretimimiz, 1 milyon 37 bin ton olarak gerçekleşmiş ve Cumhuriyet tarihimizin üretim rekoru kırılmıştır. Türkiye, su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada; çupra ve levrek üretiminde dünya birincisi, alabalık üretiminde ise dünya ikincisi konumundadır" dedi.

Elazığ Belediyesinin destekleri ve Kent Konseyinin girişimleri tarafından Elazığ'da ‘Su Ürünleri Zirvesi' gerçekleştirildi. Özel bir otelde gerçekleştirilen zirveye 9 farklı ülke başta olmak üzere, yerli ve yabancı sektör çalışanları katılarak Elazığ'ın su ürünleri üretim potansiyelinin uluslararası pazarlara tanıtılması, ihracatın artırılması ve yeni ticari iş birliklerinin kurulması hedeflendi.

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Su ürünleri alanında ülkemizin en önde gelen illerinden birisinde olduklarını aktaran Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Fırat adını aldığı, adeta pek çok coğrafyayı cennete çevirdiği bir merkezdeyiz. Hem Keban Barajı'mızda hem de Karakaya Barajı'mızda ki hem de daha sonra oluşan alanlarımızda su kaynaklarıyla ilgili olarak, ülkemizin en önemli rezervlerine sahibiz. İhracat ve ülkemizdeki üretim açısından büyük bir potansiyel taşıyor" sözlerini kullandı.

"Dünyada yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri üretimi, avcılık yöntemiyle elde edilen üretimi geride bırakmıştır"

Bugün burada su ürünleri sektörünün geleceğini değerlendirmek ve uluslararası işbirliklerini güçlendirmek için bir araya geldiklerini belirten Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, "Zirvenin Fırat'tan dünyaya ticaretin yeni rotası sloganı son derece anlamlı buluyorum. Su ürünleri sektörü gıda üretiminin yanı sıra, istihdam, teknoloji, yatırım ve uluslararası ticaret açısından stratejik öneme sahip bir sektör haline gelmiştir. Dünyada artan nüfus ve iklim değişikliği, sağlıklı gıdaya yönelim de su ürünlerinin önemini her geçen gün daha da arttırmaktadır. Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütüne göre, 2021 yılından itibaren dünyada yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri üretimi, avcılık yöntemiyle elde edilen üretimi geride bırakmıştır. Bu gelişme, artan su ürünleri talebinin karşılanmasında yetiştiricinin önemini açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

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"Cumhuriyet tarihimizin üretim rekoru kırılmıştır"

2024 yılı verilerinde, dünyada toplam 195 milyon ton su ürünlerinin üretilmiş olduğunu söyleyen Su Ürünleri Genel Müdürü Türkyılmaz, "Bu üretimin 92 milyon tonu avcılıktan yapılırken 103 milyon tonunu ise yetiştiricilik yoluyla elde ediyoruz. Bir diğer rakam ise, dünya su ürünlerinin parasal anlamdaki toplam değeri, 450 milyar dolar seviyesinde gerçekleşiyor. Bu 450 milyar doların yaklaşık 300 milyar dolarlık kısmı da yetiştiricilik yoluyla elde edilerek sağlanıyor. Ülkemizdeki duruma bakacak olursak, denizlerimiz zengin su kaynaklarımız, yetiştiricilik potansiyeli ile gelişmiş üretim altyapımızla su ürünleri sektöründe önemli bir konuma ulaşmış bulunmaktayız. Bugün sektörümüzde dolaylı veya doğrudan 250 bin kişi istihdam ediyor. Bakanlığımızın uyguladığı politikalar, üreticilerimizin gayretleri ve sektörümüzün yatırımları sayesinde üretim ve ihracatta önemli başarılara imza atmaya devam ediyoruz. 2025 yılında su ürünleri üretimimiz, 1 milyon 37 bin ton olarak gerçekleşmiş ve Cumhuriyet tarihimizin üretim rekoru kırılmıştır. Bu üretimin yaklaşık 626 bin tonu yetiştiricilik yoluyla elde edilmiş ve son 10 yıllık dönemde yetiştiricilik üretimimiz yüzde 161 oranında artmıştır" diye konuştu.

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"Türkiye çupra ve levrek üretiminde dünya birincisi, alabalık üretiminde ise dünya ikincisi konumunda"

Türkyılmaz, "Bugün Türkiye Su Ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada çupra ve levrek üretiminde dünya birincisi, alabalık üretiminde ise dünya ikincisi konumundadır. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde Türk havyarı markasıyla dünya pazarlarına açıldığımızda, siyah havyar ticaretinde de ülkemizin bir numara olacağını bunun da merkezinin Elazığ olacağını hatırlatmak isterim. Ülkemizdeki bu başarıyı ihracata da yansıtmış durumdayız. 2000 yılları başlarında yaklaşık 100 bin ton olan su ürünleri ihracatımız, 2025 yılında 288 bin tona ihracat değerimiz ise yaklaşık 568 milyon dolardan 2 milyar 300 milyon dolara yükselmiştir. Bugün yaklaşık 100 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türkiye uluslararası pazarlarda güçlü ve güvenli bir tedarikçi konumunu sürdürmektedir. Üretim planlamasındaki amacımız, kaynaklarımızı etkin kullanmak, arz ve talep dengesini gözetmek ve üreticilerimizi gelir istikrarını desteklemek ve sürdürülebilir dengeyi sağlamaktır" şeklinde konuştu.

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Zirvede konuşan Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, "Elazığ'ımız kuzeyi, güneyi ve batısıyla 3 tarafı sularla çevrili, içerisinde çok önemli su kaynaklarını barındıran bir şehirdir. Elazığ bölgesi olarak bu sektörde ve gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda beraber çalışarak destek vermekten memnuniyet duyuyoruz" cümlelerini kullandı.

Kent Konseyi Başkanı Nafiz Koca ise "Bugün Türkiye'nin devletimizin vizyon projesi olan Türkiye Yüzyılında dahi, devletimiz ‘Terörsüz Türkiye' adıyla başlatmış olduğu kampanyanın en güzelini Elazığ'da gerçekleştirerek Elazığ'a verdiği önemi gerçekleştirmiştir. Elazığ'da tarım ve hayvancılıktan sonra su ürünlerinde de çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu bilincinde olarak bu zirveyi başlatmamızın yegane sebebi de Terörsüz Türkiye sonrasında bu sürecin yürütülmesinde en büyük ve önemli ayağı olan ekonomi ayağını buradan başlatmaktır" dedi.

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Programa, Vali Numan Hatipoğlu, Gana Büyükelçisi Abdul Nasureddin, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Doğru, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa Küçükgün, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyet Başkanı Serkan Gürtürk, Kent Konseyi Başkanı Nafiz Koca, Anasumder Genel Başkanı Ergün Aslan, STK Temsilcileri ve su ürünleri temsilcileri katıldı.