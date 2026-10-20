Elazığ'da ev yangını

Elazığ’da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 2’nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.