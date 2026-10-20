Elazığspor, Isparta'ya perşembe günü gidecek

Seza Çimento Elazığspor’da Isparta 32 Spor maçı gidiş programı netleşti.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 8. Haftası’nda deplasmanda İşbaş Isparta 32 Spor ile karşılaşacak olan Seza Çimento Elazığspor’da bu maçın gidiş programı belli oldu. Bordobeyazlılar, perşembe günü saat 17.15’te Ankara’ya buradan da karayoluyla Isparta’ya geçecek. Maçın son çalışmasını cuma günü Isparta’da yapacak olan BordoBeyazlılar, cumartesi günü oynanacak olan maçın ardından yine Ankara üzerinden Elazığ’a dönecek.