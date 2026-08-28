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        Elazığ'da festival alanında LED ekranın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen festivalde LED ekranın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 21:53 Güncelleme:
        Elazığ'da festival alanında LED ekranın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen festivalde LED ekranın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaymakamlık ve Keban Belediyesi tarafından düzenlenen "7. Keban Su ve Balık Festivali" kapsamında vatandaşlar mehteran takımı eşliğinde, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan Musa Çoşkun Ortaokulu bahçesine kadar kortej halinde yürüdü.

        Katılımcılar festivalin yapıldığı okulun bahçesine giriş yaptıkları esnada şiddetli rüzgarın etkisiyle sahnenin yanına kurulan LED ekran devrildi.

        Olayda 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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        Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, alanda yaptığı konuşmada, yaşanan kaza ve olumsuz hava şartları nedeniyle festival kapsamındaki etkinliklerin iptal edildiğini, festivalin yarın devam edeceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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