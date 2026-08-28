Elazığ'da festival alanında LED ekranın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, alanda yaptığı konuşmada, yaşanan kaza ve olumsuz hava şartları nedeniyle festival kapsamındaki etkinliklerin iptal edildiğini, festivalin yarın devam edeceğini söyledi.

Kaymakamlık ve Keban Belediyesi tarafından düzenlenen "7. Keban Su ve Balık Festivali" kapsamında vatandaşlar mehteran takımı eşliğinde, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan Musa Çoşkun Ortaokulu bahçesine kadar kortej halinde yürüdü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.