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        Elazığ'da LED ekranın devrilmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı festival iptal edildi

        Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, 7. Keban Su ve Balık Festivali'nde yaşanan kaza ve olumsuz hava koşulları nedeniyle festivalin ikinci günündeki etkinliklerin de iptal edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 00:33 Güncelleme:
        Elazığ'da LED ekranın devrilmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı festival iptal edildi

        Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, 7. Keban Su ve Balık Festivali'nde yaşanan kaza ve olumsuz hava koşulları nedeniyle festivalin ikinci günündeki etkinliklerin de iptal edildiğini bildirdi.

        Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, festivalin ilk gününde şiddetli rüzgar nedeniyle LED ekranın devrilmesi sonucu 5 kişinin hafif yaralandığını belirtti.

        Yaralıların sağlık kuruluşlarında gerekli kontrollerinin ve tedavilerinin yapıldığını aktaran Doğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Yaralı vatandaşlarımızın sağlık durumlarının iyiye gitmesi en büyük şükür ve teselli kaynağımızdır. Kendilerine acil şifalar diliyoruz. Meteorolojik şartların yarın da olumsuz seyredeceği ve şiddetli rüzgarın devam etmesinin beklendiği değerlendirilerek, vatandaşlarımızın ve festival alanında görev yapan tüm ekiplerimizin güvenliği önceliklendirilmiş, Keban Su ve Balık Festivali'nin 2. gün etkinliklerinin iptal edilmesine karar verilmiştir. Yaşanan talihsiz olay nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, anlayışınız için teşekkür ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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